Filmpreis Gotham Awards: Hüller und Rogowski gehen leer aus

Die deutschen Schauspieler Sandra Hüller (45, „Toni Erdmann“) und Franz Rogowski (37, „Undine“) sind bei der Vergabe der Gotham Awards am Montagabend (Ortszeit) in New York leer ausgegangen. Rogowski war für das Beziehungsdrama „Passages“ in der Hauptdarsteller-Sparte nominiert, unterlag aber der US-Amerikanerin Lily Gladstone in dem Road-Movie „The Unknown Country“. In der Kategorie waren zehn Schauspieler und Schauspielerinnen im Rennen.