Tod mit 77 Jahren : Grammy-Gewinner Dr. John gestorben

Dr. John ist tot. Foto: Dave Martin/AP.

New Orleans Der einflussreiche Sänger und Grammy-Gewinner Dr. John („Right Place, Wrong Time“) ist tot. Der Musiker aus New Orleans sei am frühen Donnerstagmorgen an einem Herzinfarkt gestorben, teilte seine Familie über den offiziellen Twitter-Account Dr. Johns mit.

Er wurde 77 Jahre alt.

Der Sänger, der es in die Rock and Roll Hall of Fame schaffte, wurde für seine Mischung aus verschiedenen Musikstilen wie Blues, Pop, Jazz oder Rock bekannt.