Kunst : Ausstellung „Lichter und Schatten“: Bilder die Geschichten erzählen

Der Künstler Rinaldo Greco und Kulturamtsleiterin Elke Scheid vor dem größten Bild der Ausstellung, auf dem es auch um den Missbrauch in der Katholischen Kirche geht. Foto: TV/Nora John

Wittlich Es sind berührende, aber auch verstörende Bilder, die ab Sonntag in der Galerie im Alten Rathaus in Wittlich gezeigt werden. Der italienische Künstler Rinaldo Greco befasst sich in der Ausstellung „Lichter und Schatten - Jenseits der Oberfläche“ neben Stillleben und Porträts vor allem mit dem Missbrauch in der Katholischen Kirche, was sich in seinen Bildern mal dezent, dann aber auch sehr deutlich widerspiegelt.