Von Monologen geprägtes Stück : Großer Jubel bei Jelinek-Uraufführung zur Ibiza-Affäre

Aufhänger für das Stück „Schwarzwasser“ ist das Ibiza-Video, das für ein politisches Beben in Österreich gesorgt hatte. Foto: Matthias Horn/BURGTHEATER/APA/dpa.

Wien Viele Wortspiele, ein üppiges Bühnenbild: Das Stück „Schwarzwasser“ ist inhaltlich eine Abrechnung mit dem Rechtspopulismus - und auch mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz.

„Man kann das ja nicht übertreffen, nicht einmal parodieren oder lächerlich machen“, schrieb Jelinek ins Programmheft zur Aufführung. Letztlich gelingt ihr das aber doch an vielen Stellen. Die Literatur-Nobelpreisträgerin arbeitet sich in dem Stück an den Gegensätzen der Rechtspopulisten ab, die sich bei ihr im Machtrausch verlieren, das halbe Land verscherbeln wollen und gleichzeitig als jammernde Opfer ihre vermeintliche Unschuld beteuern.