Kultserie : „Großstadtrevier“ jagt „Lindenstraße“ den Rekord ab

Hamburg Seit fast 35 Jahren läuft das „Großstadtrevier“ aus Hamburg im deutschen Fernsehen. Mit der neuen Staffel stellt die Vorabendserie einen Rekord auf.

Die beliebte Vorabendserie „Großstadtrevier“ wird zum Dauerbrenner der Superlative. Am Montagabend wird die mittlerweile 34. Staffel der Serie ausgestrahlt.

Damit ist das „Großstadtrevier“ nach ARD-Angaben mittlerweile die am längsten laufende Serie im deutschen Fernsehen. Der Klassiker aus Hamburg löse damit die „Lindenstraße“ auf dem ersten Platz ab, sagte eine Produktionssprecherin in Hamburg. Seit Ende 1986 ist das „Großstadtrevier“ auf Sendung und seitdem sind mehr als 450 Folgen gedreht worden. Die Lindenstraße lief von Ende 1985 bis März 2020.

Zum Staffelstart des „Großstadtreviers“ gibt es eine Doppelfolge, in der die Chefin des Polizeikommissariats 14, Frau Küppers (Saskia Fischer), mit einer erschütternden Diagnose konfrontiert wird und deshalb auf unbestimmte Zeit Urlaub nimmt.

Außerdem kommt es in der neuen Staffel zu einem Wachwechsel - Piet Wellbrook (Peter Fieseler), Jessy Jahnke (Farina Flebbe) und Hannes Krabbe (Marc Zwinz) verlassen das Revier. Und in das alte Büro von Dirk Matthies soll Sonderermittler Robert Sehlmann (Wolfram Grandezka, „Rote Rosen“) vorläufig einziehen.

Der erste Block der 34. Staffel war von Juni 2020 an gedreht worden - also mitten in der Corona-Pandemie. Die Schauspieler mussten deshalb viele Corona-Tests machen, Masken tragen, Abstand halten und es kam zu Drehpausen.