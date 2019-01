später lesen Bild aus Gurlitt-Fund Grütters gibt Gemälde an Erben zurück FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat ein weiteres Bild aus dem Kunstfund Gurlitt an Nachfahren des einstigen jüdischen Besitzers zurückgegeben. Sie übergab das Frauenporträt am Dienstag in Berlin an die Familie des Politikers und Nazi-Gegners Georges Mandel, wie die Bundesregierung mitteilte. dpa