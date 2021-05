US-Rapper : Grundsteinlegung für Hip-Hop-Museum in New York

Rap-Legenden unter sich: Nas (l.) und LL Cool J bei der Grundsteinlegung des Universal Hip Hop Museum in New York. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa

New York Gleich mehrere Legenden der US-Rapszene haben sich in New York ein Stelldichein gegeben. Es ging immerhin um nicht weniger als ein Museum der besonderen Art.

Mit Musik-Stars wie Nas, LL Cool J und Grandmaster Flash ist in New York der Grundstein für ein neues Hip-Hop-Museum gelegt worden.

Der Bau der Ausstellungshalle im Stadtviertel Bronx soll 2024 abgeschlossen sein und rund 80 Millionen Dolar (etwa 65 Millionen Euro) kosten. „Hip-Hop ist eine der Sachen, die meinem Leben eine Bedeutung gegeben haben“, sagte LL Cool J bei der Grundsteinlegung am Donnerstag (Ortszeit).

Der Hip-Hop soll in den 70er Jahren in der Bronx entstanden sein, als Musiker wie DJ Kool Herc nicht die kompletten Songs ihrer Platten, sondern nur die Instrumentalteile zwischen dem Gesang spielten - dazu kam dann Sprechgesang. Heute ist Hip-Hop in all seinen Ausprägungen einer der am weitesten verbreiteten Musikstile überhaupt.