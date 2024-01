Gruselige Orte Die 7 spannendsten Lost Places in Deutschland

Was ist eigentlich ein Lost Place? Sie liegen mitten in der Großstadt oder versteckt in der Natur. Sie sind verwahrloste Gebäude, Häuser oder Industriestandorte, in denen die Geschichte stehengeblieben ist, weil sie – manchmal plötzlich – verlassen worden sind. Kein Geld mehr, plötzlicher Tod ohne Erben – die Gründe können ganz unterschiedlich sein. Wegen ihrer Geschichte und ihrer Verwunschenheit haben sie oft einen Gänsehautfaktor, und das zieht Fans dieser sogenannten Lost Places magisch an.