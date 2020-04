Corona-Krise : Händel-Festspiele in Halle fallen aus

Halle Die Händel-Festspiele gehören zu den bedeutendsten Festivals für Barockmusik in Deutschland. Die Verantwortlichen in Halle entschieden nun, das Fest abzusagen - ohne Ausweichtermin. Dafür fällt der Blick bereits auf 2021.

Die Händel-Festspiele in Halle fallen aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr aus. „Das ist mehr als traurig, zugleich ist es in der aktuellen Situation aber auch die einzig richtige Entscheidung“, sagte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Donnerstag in Halle.