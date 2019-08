„Für uns alle“ : Hamburger Kunsthalle feiert 150-jähriges Jubiläum

Hamburg Es begann mit vier Gemälden, die engagierte Bürger 1846 der Stadt schenkten: „Cromwell am Sarge Karls I.“ von Paul Delaroche, „Freiheit oder Tod“ von Jean-Baptiste Regnault sowie „Landleute bei der Mittagsruhe“ und „Ausruhende Älpler“ von Hermann Kauffmann d. Ä.

Die Gemälde bildeten den Grundstock für die Sammlung und werden bis heute als „Stammbilder der Galerie“ bezeichnet. 150 Jahre später gehört die Hamburger Kunsthalle zu den bedeutendsten und größten Kunstmuseen Deutschlands und ist eines der wenigen Häuser, in denen Kunst vom Mittelalter bis in die Gegenwart gezeigt wird.

„Das Gründungsmanifest der Museen im 19. Jahrhundert war Prachtliebe und Repräsentationslust, heute ist das Museum der Ort, an dem die Gesellschaft abgebildet wird“, sagte der neue Direktor Alexander Klar am Donnerstag in Hamburg. Bis zum 10. November gibt die Jubiläumsausstellung „Beständig. Kontrovers. Neu“ anhand von Gemälden, Zeichnungen, Graphiken sowie Archivmaterial, Fotografien und Filmen Einblicke in die wechselvolle Geschichte des Hauses.