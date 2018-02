später lesen Eine Frage Des Stils Hand geht zum Mund Teilen

Twittern

Teilen



Als ich ein Kind war, haben meine Eltern auch Nachbarskindern an unserem Esstisch gesagt, dass die Hand zum Mund geht und nicht der Mund zur Hand. Mir war das damals unsagbar peinlich, den Freunden sicher auch, meinen Eltern nicht. Sie dachten vermutlich: So können wir das Kind nicht in die Welt gehen lassen - auch wenn es nicht unser Kind ist.