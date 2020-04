Roman : Erebus - Ein Schiff, zwei Fahrten, ein Rätsel

Die Franklin-Expedition zum Nordpol im Jahr 1845 gilt als die größte Katastrophe der königlich-britischen Marine. Zwei Schiffe, die H.M.S. Terror und die H. M.S. Erebus, sollten die Nordwestpassage am Nordpol finden.

Beide Schiffe kehrten aber nie mehr zurück, sie waren im Winter im Packeis festgefroren und kamen nicht mehr frei. Ihre Mannschaften gaben die Schiffe auf und versuchten, auf dem Fußweg in Sicherheit zu gelangen. Sie hatten keinen Erfolg. 134 Seemänner und Offiziere der britischen Marine starben am Nordpol im ewigen Eis. Das Wrack der Erebus wurde 2014 entdeckt, das der Terror zwei Jahre später. Die Tragödie war Vorlage für den Horror-Roman „The Terror“ von Dan Simmons und für die gleichnamige Fernsehserie (bei der übrigens „Alien“-Produzent Ridley Scott beteiligt war). Michael Palin, britischer Journalist und Mitglied der britischen Komikergruppe Monty Python, machte sich hingegen die Mühe und studierte in den Archiven der britischen Marine in London alle noch erhaltenen Dokumente des Flaggschiffs der Expedition, der Erebus.