(red) Seit fast 40 Jahren ist der Komiker und Kabarettist Hans Werner Olm im Geschäft. Der mehrfach preisgekrönte Bühnenkünstler präsentiert sich am Sonntag, 4. November, ab 19 Uhr zwei Stunden lang in seinen Paraderollen als Menschendarsteller in der Tuchfabrik in Trier.