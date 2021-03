Bei RTL : Hape Kerkeling kehrt ins Fernsehen zurück

Hape Kerkeling wird Hauptdarsteller einer Serie auf RTL. Foto: Ursula Düren/dpa

Berlin/Köln Auf den Bildschirmen hat er sich in den letzten Jahren rar gemacht. Jetzt kündigt RTL ein Comeback von Hape Kerkeling in einer Serie an.

Der Entertainer Hape Kerkeling beendet nach mehr als sechs Jahren seine Bildschirmpause. Der 56-Jährige werde Hauptdarsteller einer Serie auf RTL, teilte der Privatsender am Montag in Köln mit.

Zwei weitere Unterhaltungsformate seien für die RTL-Streamingplattform TVnow und die Sender RTL und Vox geplant. „Die Produktion des fiktionalen Projekts startet noch in diesem Jahr, die Ausstrahlungen sind für 2022 geplant“, heißt es in der Mitteilung.

Kerkeling war zuletzt 2010 bei RTL zu sehen gewesen. Im Jahr 2014 hatte der Komiker sich dann weitgehend aus dem Fernsehen zurückgezogen. Er arbeitete als Synchronsprecher und Kolumnist.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL, TVnow und Vox. Wir haben da ein paar richtig schöne Ideen auf der Pfanne“, wird Kerkeling in der Mitteilung zitiert.

RTL-Geschäftsführer Henning Tewes fügte hinzu: „Wir erneuern RTL und entwickeln uns als Programm und Marke immer weiter: Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Hape Kerkeling einen TV-Star und Entertainer zurückholen, den viele Millionen Fans schon seit Jahren vermisst haben. Wir sind stolz, mit Hape Kerkeling Projekte in verschiedenen Genres für unseren Streamingservice TVnow und unsere Sender RTL und Vox realisieren zu können.“