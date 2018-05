später lesen „Happy Together“ Harry Styles produziert autobiografische Sitcom FOTO: Will Oliver FOTO: Will Oliver Teilen

Der britische Sänger Harry Styles (24) produziert eine Sitcom, die Parallelen zu seinen Anfängen in der Band One Direction aufweist. Der US-Sender CBS hat am Mittwoch erste Ausschnitte von „Happy Together“ veröffentlicht. dpa