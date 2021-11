Castingshow : Heidi Klum: Neue GNTM-Staffel mit Älteren und Kurvigen

Berlin Alle sprechen von mehr Diversität. Doch wenn es konkret wird, scheinen manche Entscheider sich doch nicht dazu zu bekennen und machen einen Rückzieher.

Heidi Klum will in der neuen Staffel ihrer Show „Germany's next Topmodel“ (GNTM/ProSieben) stärker auf Diversität achten. Sie habe den Cast erweitert und die „Tür noch weiter aufgemacht“, sagte Klum (48) der Zeitschrift „Bunte“.