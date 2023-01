Brauchtum : Die Heiligen Drei Könige waren nicht heilig und nicht königlich – also warum feiern wir den Dreikönigstag?

Trier Ob Casper, Melchior und Balthasar überhaupt zu dritt waren? Wer weiß ... Dass sie nicht wirklich so hießen, gilt hingegen als sicher. Warum sprechen wir dann von den „Heiligen Drei Königen“? Woher kommt das Fest am 6. Januar?

Die Tradition um das Fest der Heiligen Drei Könige (auch Epiphanie oder Epiphanias) beginnt eigentlich im dritten Jahrhundert in Ägypten. Dort soll eine christliche Sekte am 6. Januar der Taufe Jesu im Jordan gedacht haben. Weil aber mit diesem Datum auch die Geburt des alexandrinischen Sonnengottes Äon verbunden war, soll die Kirche die Feste umgedeutet haben. Dies vermutete Liturgiewissenschaftler Michael Kunzler.

Wer waren die Heiligen Drei Könige?

Tatsächlich feierten Christen in Jerusalem noch bis zum Ende des 5. Jahrhunderts am 6. Januar die Geburt Christi. Dann wurde dort der 25. Dezember von der römischen Kirche übernommen. Stattdessen gedachte man am 6. Januar dann der Taufe Jesu. In anderen Regionen, in Norditalien und Gallien etwa, feierte man neben der Taufe auch das Weinwunder von Kana und die Anbetung der Magier. Und wer sind diese Magier?