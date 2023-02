Ausstellung im Trierer Stadtmuseum Simeonstift : Von der Vielfalt der Kreativität

Maler Julian Schnabel macht seine Mutter für seine Kreativität verantwortlich. Foto: Eva-Maria Reuther

Trier Gestalterisch gelungen und eine unterhaltsame Aufforderung zur Nachdenklichkeit ist der Echoraum im Trierer Stadtmuseum Simeonstift, in dem die Antworten auf Hermann Vaskes Frage „Why are you creative?“ („Warum bist du kreativ?“) in der gleichnamigen Ausstellung in Schrift und Bild widerhallen.

Kreativität ist für die menschliche Weltgesellschaft eine existentielle Notwendigkeit. Da moderne Menschen instinktarm sind, müssen sie sich selbst etwas einfallen lassen, um ihr gesellschaftliches und individuelles Leben zu gestalten, zukunftsfähig zu machen und Probleme zu lösen. Dazu setzt sie ihr Gehirn instand. Kreativität hat viele Bereiche und viele Gesichter. Sie ist Chance wie Gefahr. Im Trierer Stadtmuseum Simeonstift stellt derzeit Hermann Vaske die Frage. „Why are you creative?“ Hinter dem Titel verbirgt sich ein über drei Jahrzehnte verfolgtes Mega-Projekt, das die Vielfalt und Notwendigkeit von Kreativität reflektiert und zudem belegt, dass sie in allen Lebensbereichen vorhanden und erforderlich ist. Vor mehr als 30 Jahren begann der Künstler, für sein Projekt, das man der Konzeptkunst zuordnen kann, weltweit prominente, hochkreative Zeitgenossen aus unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen nach der Motivation ihrer Kreativität zu befragen: Damit begann eine lange Reise, deren Weg das Ziel war. Um die Vielfalt der Kreativität zu belegen, hat Vaske etwa 1000 Persönlichkeiten aus Kunst, Geistes- und Naturwissenschaft, Politik und sogar Fußball befragt. Als mehrfach ausgezeichneter Filmregisseur und -produzent, Autor, Konzeptkünstler und ehemaliger Kreativ-Direktor der Londoner Werbeagentur Saatchi und Saatchi ist Vaske selbst ein Beispiel für die synergetische Kraft künstlerischer Kreativität. Überdies unterrichtete Vaske 20 Jahre als Professor an der Hochschule Trier. Von daher rührt auch die Präsentation seines Projekts im Simeonstift. Die Ausstellung sei ein weiterer Beitrag zur jahrelangen Zusammenarbeit des Museums mit der Trierer Hochschule, sagt Museumsdirektorin Elisabeth Dühr. Etwa 420 der Antworten, die Vaske gesammelt hat, sind im Simeonstift ausgestellt. Der Schwerpunkt liegt gestalterisch wie inhaltlich auf dem Ausstellungssaal im ersten Obergeschoss des Seitenflügels. Dort hat der Künstler einen riesigen Echoraum geschaffen (der TV berichtete), in dem als Zeichnung, Objekt oder schriftliche Äußerung widerhallt, was die Befragten geantwortet haben. Die vielen ganz unterschiedlichen Stimmen eint die sehr gelungene Inszenierung zum symphonischen Gesamtkunstwerk. Eben zu jenem „Credo für die Kreativität“, als das Vaske die Idee seines Projekts beschreibt.

Die Liste der Interviewten ist bunt, die Namen meist hochprominent: Michail Gorbatschow, Stephen Hawking, David Bowie, David Lynch, Dalai Lama, aber auch Günter Netzer, Pussy Riot, Nelson Mandela und viele andere sind darunter. Was sich als Antworten präsentiert, ist mal witzig, mal stimmt es nachdenklich, mal gestalten die Befragten ihre Antwort selbst als kleines kreatives Kunstobjekt wie Starregisseur David Lynch. Der Maler Julian Schnabel macht hochdramatisch seine Mutter für sein kreatives Tun verantwortlich. Dagegen stellt der Physiker Stephen Hawking ganz nüchtern fest, dass Wissenschaftler Kreativität benötigen, wenn sie mehr wollen, als altbekannte Fakten zu wiederholen. Michail Gorbatschow überlässt klug der Geschichte die Bewertung seiner Kreativität. Die Aktivistin Luisa gibt Hoffnung als ihre Motivation an. Für den Bildhauer Tobias Rehberger ist Zweifel (ganz im Sinne von Karl Marx) der Kreativ-Motor. Passend ist seine Antwort als Sprechblasen-Skulptur gefasst. Die Pianistin Hélène Grimaud verweist auf die transzendentale Dimension der Kunst. Für Fußball-Legende Netzer kommt dagegen die Kreativität aus einer nicht näher bestimmten „Tiefe“.

Mittig im Saal hat Jonathan Meese, der wenig kreativ seit Jahren dasselbe macht, aber immer unterhaltsam ist (so auch hier), als raumhohe Bildtafeln aufgelistet, was kreative Impulse auslösen kann: darunter Liebe, Ehrgeiz, Langeweile, Sexualität.

Als kreatives Konstrukt aus Wille und Vorstellung hat der Philosoph Arthur Schopenhauer die Welt erkannt. Dazu wollen fraglos auch Vaskes Interview-Partner beitragen. Woraus sich allerdings auch die Gegenfrage: ergibt, weshalb viele Menschen kein bisschen kreativ sind. Das wird, allerdings eher beiläufig, ein Stockwerk höher verhandelt, wo auch die Antworten von Studierenden der Hochschule Trier zum Thema Kreativität präsentiert werden. Ein Student macht die sozialen Netzwerke für fehlende Kreativität verantwortlich, was dann wahrscheinlich doch zu einfach ist. Eine ganz klare Vorstellung, was ihr kreatives Schaffen motiviert, hat Studentin Laura: „Weil ich es will und kann“, schreibt sie und illustriert ihr Statement mit knallroten Boxhandschuhen. Womit sie ganz nah bei Schopenhauer ist. Auf die „Dialektik der Kreativität“,soll heißen auf das Gute wie Überflüssige und Böse, das sie hervorbringen kann, verweist das gleichnamige Buch des Künstlers. Wie immer ist auch das museale Begleitprogramm zu Vaskes multimedialem Projekt aus Ausstellung, Büchern und Film umfangreich und ehrgeizig. Wobei die ein oder andere Veranstaltung doch recht bemüht wirkt und man sich fragt, wie weit die Museen noch auf die Zugkraft ihrer Ausstellungen selbst vertrauen. So ist ein Yoga-Kurs mit dem Titel „Mit Wohlbefinden zu mehr Kreativität“ wohl eher ein am aktuellen Markt orientiertes Marketing-Instrument, um Leute ins Haus zu holen, als ein sinnstiftendes Angebot. Wie bekannt kann Wohlbefinden ein ausgesprochener Kreativitäts-Hemmer sein. Seit jeher sind (wie auch im Projekt artikuliert) Wut, Verstörung, Widerstand, Unzufriedenheit mit dem Bestehenden und die Sehnsucht nach Neuem zentrale Antriebe für Kreativität. Der tiefenentspannte Bürger im harmonischen Stuhlkreis ist selten kreativ. Apropos Sorge: Vaskes nächstes Projekt stellt die Schicksalsfrage: Ist unser Planet durch Kreativität zu retten?

Die Schau „Why are you creative?“ im Stadtmuseum Simeonstift ist bis zum 16. April, dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr, zu sehen.