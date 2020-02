Berlinale : Hillary Clinton: „Ich liebe Berlin, ich liebe Filme“

Berlin Zu den prominenten Gästen der Berlinale gehört dieses Jahr auch die US-Politikerin Hillary Clinton. Sie stellt zusammen mit der Filmemacherin Nanette Burstein die Dokuserie „Hillary“ vor.

„Ich liebe Berlin, ich liebe Filme. Was könnte besser sein, als beides hier zusammen zu haben?“, sagte die ehemalige First Lady am Montag auf dem roten Teppich.