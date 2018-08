später lesen Großlittgen Himmeroder Nacht vereint Pop, Jazz und Orgelmusik Teilen

Twittern

Teilen



(red) Ein ungewöhnliches musikalisches Programm erwartet die Besucher der 16. Himmeroder Zisterziensernacht am Samstag, 18. August, ab 20 Uhr. Der aus Idar-Oberstein stammende Ulrich Lamberti, Professor an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in Halle/Saale, präsentiert Cover-Versionen beliebter Hits aus Pop und Jazz, darunter Glenn Miller, Abba oder die Beatles, auf der Orgel.