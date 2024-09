Hingucker Fachwerkhaus Überall in der Region Trier zu finden: Was ist das Besondere an Fachwerk-Häusern?

Mit dem tragischen Einsturz eines Fachwerkhauses unlängst in Kröv sind Fachwerkbauten unversehens in den Blickpunkt geraden. Wenn auch aus traurigen Anlass. Dabei ist der Anblick der schönen alten Holz-Bauten im Normalfall aller Grund zur Freude. Zu wahren Hinguckern machen sie die Straßen und Plätze der Dörfer und Städtchen der Region. So wie in Bernkastel-Kues, dessen Marktplatz fraglos das schönste Ensemble der Region aus Fachwerkhäusern zu bieten hat.