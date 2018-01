später lesen Filmpreis Hollywood gibt Oscar-Nominierungen bekannt FOTO: Paul Buck FOTO: Paul Buck Teilen

In Los Angeles werden am Dienstagnachmittag deutscher Zeit die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen die Filme „Shape of Water - Das Flüstern des Wassers“ und „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. dpa