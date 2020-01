Konzert : Klassiker der Filmmusik in der Europahalle Trier

Foto: Leon Hackl

Trier (red) Das New Vision Symphony Orchestra unter der Leitung von Dirigent Tiberiu Oprea und Konzertmeister Robert Stefan spielt am Dienstag, 21. Januar, um 20 Uhr in der Europahalle Trier beim Konzertereignis „Hollywood’s Greatest Hits: The Very Best of John Williams & Hans Zimmer“ die größten Klassiker der Filmmusik.

