Gewerkschaften Hollywood-Streik: Schauspieler und Studios einigen sich

Schauspieler und Filmstudios in Hollywood haben ein „vorläufiges Abkommen“ erzielt und damit den seit knapp vier Monaten andauernden Streik am Donnerstag ausgesetzt. Vertreter der Schauspieler und der Filmstudios hätten die Vereinbarung „in einer einstimmigen Abstimmung“ beschlossen, teilte die Schauspieler-Gewerkschaft SAG-AFTRA mit. Die Vereinbarung muss noch von den Gewerkschaftsmitgliedern ratifiziert werden, bevor sie in Kraft treten kann.