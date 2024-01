Holocaust-Gedenktag Erlebnisbericht: KZ Hinzert - Ein Ort, der die Toten und Gequälten reden macht

Auf meiner Fahrt in den Hunsrück kommen mir Adelbert von Chamissos (1781-1838) Dichterworte in den Sinn: „Der Tag ist aber wie die Mitternacht. Die Gegenwart ist falsch, das Leben lügt. Der weiß es, der die Toten reden macht. Die Toten deren Zeugnis mir genügt.“ Die düsteren Verszeilen passen so gar nicht zu dem sonnigen Wintertag mit dem klaren Licht und dem blauen Himmel über dem Land. Und doch lassen sie sich nicht verdrängen. Das mag am Reiseziel liegen.