Konzert-Review : Endlich wieder Livemusik

Trier Die etablierte und beliebte Konzertreihe Jazz im Brunnenhof startet – trotz aller Widrigkeiten – stimmungsvoll mit Hotel Bossa Nova in die 2020er-Saison.

Treibender, rassiger Bossa Nova, die Musik, die die Aufbruchsstimmung im Lateinamerika der Nachkriegszeit prägte. Lizas Stimme ist stark, hell und durchdringend, mit einem wunderbar kratzig-dunklen Timbre. Sie singt von Alltagsbegebenheiten, Sehnsüchten, Spaziergängen, der Verzweiflung angesichts geschlossener Fischmärkte, aber auch von den Akklimatisationsschwierigkeiten ihrer Eltern in Deutschland vor 50 Jahren. Dass es dabei nur um den Mangel an Koriander, Knoblauch und Olivenöl geht, darf durchaus metaphorisch gesehen werden.

Das historische Ambiente, der warme Sommerabend, die kühlen Drinks und die einbrechende Dunkelheit tun ein Übriges, es fühlt sich an wie ein erlösendes Ritual, nach langer Agonie während der Pandemie. Aber die ist ja noch lange nicht vorbei, so sind auch nur 150 (begeisterte) Besucher mit Abstand und den gängigen Hygieneregeln zugelassen, in den Vorjahren haben sich schon mal 600 Leute im Brunnenhof getummelt. Das ist für die Veranstalter Trier-Tourismus-Marketing (ttm) und Jazzclub natürlich schmerzhaft, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Dennoch gehen sie mit vollem Herzen das Risiko ein. Jazzclub-Boss Nils Thoma sagt: „Wir mussten über 50 Leute ohne Kartenreservierung am Eingang abweisen; die Leute sind einfach hungrig nach Livemusik“ und ttm-Chef Norbert Käthler fügt hinzu: „Und mittlerweile fühlt es sich nicht mehr blöd an, mit solchen Einschränkungen leben zu müssen!“