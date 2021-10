Sprachen : Hund, Katze, Eulen, Athen: Was Europa sprachlich verbindet

Berlin/Bamberg Fast alle Europäer verbinden Eulen mit Athen oder kennen Phönix aus der Asche: Im bildhaften Ausdruck haben Europas Sprachen erstaunlich viele Berührungspunkte. Ein Buch klärt nun unterhaltsam darüber auf.

Im Deutschen regnet es keine Hunde und Katzen wie im Englischen, sondern Bindfäden - oder es gießt wie aus Eimern. Fast alle lernen in der Schule, Redensarten niemals wörtlich in Fremdsprachen zu übersetzen, weil es dann falsch und peinlich werde.

In 36 Sprachen sehe man „den Wald vor lauter Bäumen“ nicht, weiß er. Fast alle Europäer wüssten, „wo sie der Schuh drückt“ oder vergössen schon mal geheuchelte „Krokodilstränen“. Die Geistesverwandtschaften rühren zum Beispiel von der griechischen Mythologie her („Trojanisches Pferd“, „Büchse der Pandora“) - oder aus der Bibel („Tanz ums Goldene Kalb“). Fachbegriffe, Figuren und Eigenheiten stammten auch aus Theater, Film, Spiel und Sport.

Man denke etwa an den „Pyrrhussieg“ (vor 2300 Jahren ein teuer erkaufter Kriegserfolg), den „Gang nach Canossa“ (vor 945 Jahren der erniedrigende Bittgang von Heinrich IV. zum Papst) oder an „Waterloo“ (vor 206 Jahren der Ort der letzten Schlacht von Napoleon in der Nähe von Brüssel). Das Wort „Boykott“ geht etwa auf den englischen Grundstücksverwalter Charles Cunningham Boycott zurück, gegen den in Irland um 1880 herum geschäftsschädigend vorgegangen wurde.