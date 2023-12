Kinostart „I Am A Noise“ - Joan Baez blickt auf ihr Leben

Dem Film ist ein Zitat des kolumbianischen Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez (1927-2014) vorangestellt, auf das sich auch Baez bezieht: „Jeder hat drei Leben. Das öffentliche, das private und das geheime...“. In jeden dieser Bereiche lässt der Film Blicke zu. Nicht alles davon ist schön, manches bleibt im Dunkeln, wird nur angedeutet. Das Gesicht der erzählenden Baez scheint in einigen Szenen ihr Zögern, Fragen, Entscheiden widerzuspiegeln, was sie wie erzählen will. Und was nicht.