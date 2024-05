Real-Animationsfilm „IF: Imaginäre Freunde“: Familienfilm mit Tiefgang

Die Zuschauer begegnen Bea in einer schwierigen Zeit ihres Lebens. Bisher verbrachte sie eine idyllische und glückliche Kindheit - mit ihrer Mutter und ihrem Vater, die jede Menge verrückte und schöne Aktionen mit ihr machen. Kunterbunte Bilder zeugen von dieser Zeit. Dann kommt der Bruch: Bea ist nun zwölf Jahre alt und kommt zu ihrer leicht überforderten, aber liebevollen Großmutter (Fiona Shaw), weil ihr Vater eine schwere OP vor sich hat. Diese Situation will Bea am liebsten erwachsen meistern. Man erfährt, dass ihre Mutter vor Jahren gestorben ist.