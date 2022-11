Every Loser : Iggy Pop kündigt neues Album an: „Musik wird euch umhauen“

Berlin Er ist unverwüstlich: Der „Godfather of Punk“ bringt ein neues Album heraus. Fans dürfen sich auf viel Energie gefasst machen.

US-Rocklegende Iggy Pop („The Passenger“) hat ein neues Album angekündigt. Es trägt den Titel „Every Loser“ und soll am 6. Januar veröffentlicht werden, wie der 75 Jahre alte „Godfather of Punk“ auf Instagram schrieb.

Die Musik-Website „Pitchfork“ und das Musikmagazin „Rolling Stone“ zitierten Iggy Pop aus der Pressemitteilung zu dem Album: „Die Musik wird euch umhauen“ (Englisch: „The music will beat the shit out of you“).