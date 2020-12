Dirty Little Virus : Iggy Pop veröffentlicht Corona-Song

Iggy Pop verarbeitet die Corona-Pandemie in seinem Song „Dirty Little Virus“. Foto: Sven Hoppe/dpa

Berlin Rau und direkt: Iggy Pop hat die Corona-Pandemie auf seine Weise verarbeitet.

Begleitet von Gitarren, Schlagzeug und Trompete beschreibt der 73-Jährige das Pandemiejahr in knappen, direkten Worten. So heißt es in einem Vers: „Grandfather's dead, got Trump instead“ („Großvater ist tot, stattdessen haben wir Trump“).