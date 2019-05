Serie Singen : Lehrer, Lenker, Lichtgestalt

Info

Martin Folz, Jahrgang 1961, studierte Orgel, Gesang und Chorleitung an der Musikhochschule Saarbrücken. Zehn Jahre lang arbeitete er als Kirchenmusiker, bevor er 1990 entschied, sich als freischaffender Dirigent und Komponist selbstständig zu machen. In seiner Laufbahn als Chordirigent leitete Folz viele verschiedene Chöre wie den Friedrich-Spee-Chor, den MännerKammerchor ensemble 85, den Saarknappenchor und den grenzüberschreitenden Jugendchor Robert-Schuman und arbeitete mit den Chören und Orchestern der Universitäten von Trier und Saarbrücken. Zusätzlich war er von 1993 bis 2000 künstlerischer Verantwortlicher des Saarländischen Chorverbands. Seit Herbst 2002 hat er einen Lehrauftrag für den Kinder- und Jugendchor am Conservatoire de Musique du Nord in Ettelbruck/Diekirch (Luxemburg). Seit dieser Zeit leitet er auch gemeinsam mit Carola Ehrt das europäische Zentrum für Chorkultur. 2016 gründete er den Kinder- und Jugendchor am Theater Trier, dem aktuell 130 Mitglieder angehören. Im August 2019 beendet er seine Tätigkeit am Konservatorium und übernimmt zusätzlich zum Jugendchor die Leitung des Opern- und Extrachores am Theater Trier.