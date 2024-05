Interview Pepe Lienhard „Das wird bestimmt ein sehr spezieller Abend“

Lienhard: Ich hatte in den 70er-Jahren das Pepe-Lienhard-Sextett, mit dem wir auch an Festivals teilgenommen haben. Damals waren wir die ersten, die ein neues Instrument in der Band hatten, das Mellotron, ein elektromechanisches Tasteninstrument. Udo Jürgens hatte davon erfahren und darum gebeten, bei uns vorbeikommen zu können, um es sich anzuhören. Wir hatten damals in Wiesbaden gespielt, und er ist zu unserer Show gekommen und war sehr angetan vom Klang. Seitdem hatten wir uns immer wieder mal getroffen, aber die eigentliche Zusammenarbeit begann, als er wegen Steuerproblemen in Österreich und Deutschland eine Zeitlang in der Schweiz gewohnt hat, wo er denselben Manager wie wir hatte – Freddy Burger. Der hat uns noch einmal zusammengebracht. Und 1982 haben wir unsere erste große gemeinsame Tournee gemacht.