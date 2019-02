Frau Krechel, ein Geschichtsbuch enthält Fakten, ein Roman, so denkt man, Fiktionen – erfundene Geschichten. In „Geisterbahn“ begegnen uns historisch reale Personen wie der Trierer KPD-Mitbegründer Willi Torgau oder seine Schwester Orli. Warum nicht Kunstfiguren oder jedenfalls Kunstnamen?

URSULA KRECHEL „Geisterbahn“ ist ein Panorama deutscher Geschichte von den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts bis in die jüngste Vergangenheit, angesiedelt in Trier. Dabei ist es unerlässlich, den Bundeskanzler Adenauer, den Gauleiter Gustav Simon, den General Billotte, der das Chaos nach 1945 ordnen musste, und viele andere zu nennen. Allerdings arbeitete ich keine Versäumnisse der Heimatkunde auf, sondern stellte mir die Frage: Gab es auch Widerstand gegen den Nationalsozialismus und welchen? Zu meiner Überraschung stieß ich in erster Linie auf junge Kommunisten: Aurelia Torgau und ihre Brüder, die sich vollkommen klar waren über die Auswirkungen des Faschismus und in Zuchthäusern und Konzentrationslagern unendlich litten. Aurelia Torgau, später bekannt unter ihrem Ehenamen Orli Wald, habe ich im Roman ein kleines Denkmal gesetzt und ihre Nichte Aurelia Bartels selbstverständlich gefragt, ob sie zustimmt, mit ihrem Mädchennamen eine Figur im Buch zu werden. Zu meiner Freude hat sie ja gesagt. Das Buch ist all denen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, gewidmet.

Bei anderen Figuren ist viel Überlegung notwendig, auch ein Ausprobieren, bis ein Name an einer Figur wie ein Kleidungsstück „sitzt“. Thomas Manns „Buddenbrooks“ brauchten diesen prägnanten norddeutschen Namen. „Anna Karenina“ wäre mit einem komplizierten russischen Namen eine andere Figur geworden. Beide Bücher zeigen, wie sich Reales und Fiktionen kunstvoll miteinander verbinden. Das gleiche gilt für „Geisterbahn“.

Das heißt, die meisten Personen sind fiktiv, auch wenn sie möglicherweise reale Vorbilder haben. Ortskundige erkennen zum Beispiel den Bahnhof Trier-Süd und das dortige Lokal, auf das in Ihrem Roman Nazi-Anschläge verübt werden. Die Pächter sind Sinti, der Mann ist im KZ geboren. Nach diesen Anschlägen stoßen die Restaurant-Betreiber auf Ignoranz, auf unfassbare Gleichgültigkeit, und das ist ein Vorwurf nicht nur an die Polizei, die sagt, dass es in dieser Stadt keine Nazis gibt, sondern auch an die Presse, die kein Interesse hatte zu berichten. Ist das real passiert?

KRECHEL Es geht auf eine reale Begebenheit zurück, die mir von den Opfern berichtet worden ist.

Frage: Das ist ein ungeheuerlicher Vorwurf, den man aber nicht überprüfen kann.

KRECHEL Diese Überprüfung hätte in Trier längst geschehen können. Die Schilderung des Überfalls auf das Lokal ist eben genau die schon angesprochene Verschränkung zwischen Berichten und Erzählen. Denken Sie an die NSU-Anschläge, die viele Jahre lang niemand aufklären wollte.

Die Konstruktion Ihres Buches mit teilweise realen Personen erzeugt beim Lesen mehr als bei anderen Romanen die Erwartung, dass es sich beim Stoff um Fakten handelt.

KRECHEL Solche Lese-Erwartungen erscheinen mir häufig banal. Im Roman werden viele Zitate durch eine Kursive ausgewiesen. Das ist notwendig – auch wegen der schrecklichen Kälte der Zitate. Die letzten 50 Seiten haben kaum mehr Zitate. Daraus ist zu schließen, dass hier die Autorin oder der Erzähler Bernhard Blank, ein Lehrer, tätig sind.

Wie haben Sie recherchiert?

KRECHEL Vor der gegenwärtigen Fetischisierung des Begriffs Recherche möchte ich warnen. Für alle meine Bücher arbeite ich sehr viel in Archiven, am deutlichsten war das im Roman „Landgericht“ zu bemerken. Gerade zur Wiedergutmachung oder zur Nicht-Wiedergutmachung habe ich sehr viele Materialien zusammengetragen, ebenso für „Shanghai fern von wo“. Auf dieser Basis kann ich aufbauen. In diesem Fall waren für mich neue Funde hinzugekommen: die grauenhaften Äußerungen der Lehrer nach 1945, die doch nach dem Krieg dringend wiedereingestellt werden wollten, nachdem die meisten Besatzungsmächte zunächst einmal für drei bis vier Monate die Schulen geschlossen hatten. Einen kurzen historischen Augenblick fürchteten sie um ihre Existenz.

In der Nachkriegszeit sitzen Kinder von Nazis, Sinti und Kommunisten unbefangen nebeneinander in der Schule in Heiligkreuz. Sie tragen alle ein Erbe, von dem sie noch nichts wissen. Haben Sie das auch so erlebt in der Schule in Heiligkreuz?

KRECHEL Was sollen siebenjährige Kinder wissen? Sie wissen nichts. Annchen, deren ganze Familie im KZ war, ist die einzige, die bemerkt, dass etwas seltsam ist, und ihre ältere Schwester erklärt ihr, so gut sie kann: „Mutter hat Lager“. Darüber, was es denn bedeutet, Jahre in einem Konzentrationslager erniedrigt, gedemütigt worden zu sein und die Ermordung der nächsten Angehörigen zu erleben, gab es in den 50er Jahren überhaupt kein Wissen. Die Psychiatrie hatte kein Handwerkszeug. Die Hilflosigkeit gegenüber den sehr verschiedenen Symptomen der Traumatisierung von Überlebenden der KZs dauerte, bis die Psychiater Kurt R. Eissler und William G. Niederland, jüdische Emigranten in New York, grundlegende Symptome erforschten. In Deutschland herrschte eine ganz seltsame Blockade, weil die Ärzte, die diese Kranken hätten behandeln müssen, eben auch in die NS-Zeit verstrickt waren. Wie sollten sie da Einfühlsamkeit aufbringen?

Eine Besonderheit in Trier ist sicher auch die Macht der katholischen Kirche. Sie beschreiben, auch wenn sich die Kirche dagegen verwahrte, dass in Trier Frauen zwangssterilisiert wurden, auch Minderjährige. Der Bischof, so schreiben Sie, verbot aber den Ordensschwestern, zwangssterilisierte Frauen zu besuchen. Hat die Kirche bei den Verbrechen einfach weggeschaut?

KRECHEL Ob sie weggeschaut hat oder ob sie sich blind gestellt hat, ist nicht so einfach zu sagen. Jedenfalls bis auf einzelne mutige Personen, die namentlich bekannt sind, hat sie sich durch das Konkordat zwischen Hitler und der Kirche, das schlicht und einfach die Bekenntnisschulen retten wollte, in die Pflicht genommen gefühlt. Also: Gebt dem Staat, was des Staates ist, und Gott, was Gottes ist. Diese Selbststrangulierung hat natürlich dramatische Folgen gehabt.

Ein Gefühl, das beim Lesen immer wieder kommt, ist die Ohnmacht angesichts der Verbrechen und die Wut, die das auslöst. Zum Beispiel, wie der Jude Heinz Cobler als KZ-Überlebender zurück nach Trier kommt, bei den Nachbarn klingelt, und sein Blick in die Wohnung bleibt an den Dingen hängen, die eigentlich ihm gehören. Das erinnert sehr an „Landgericht“, an Richard Kornitzer, der keine Heimat mehr findet. Das Thema NS-Unrecht lässt Sie nicht los.

KRECHEL Es treibt mich seit langer Zeit um. Vieles schreibe ich unter dem Blickwinkel derjenigen, die fassungslos waren über das, was man ihnen auch im Nachhinein wieder und wieder angetan hat, wie man die Verbrechen an ihnen marginalisiert hat. Nur fünf Prozent der Emigranten sind nach Deutschland zurückgekehrt. Sie waren eine Minderheit der Minderheit und in der Opfer-Konkurrenz zu Flüchtlingen, zu Kriegsversehrten immer benachteiligt. Um überhaupt einen Wiedergutmachungsprozess anzustrengen, musste man einen in der Bundesrepublik zugelassenen Rechtsanwalt beauftragen. Verfolgte aus osteuropäischen Staaten waren nicht zugelassen. Das sind Dinge, die kaum jemand weiß.

Nach dem Krieg versucht der untergetauchte Gauleiter Gustav Simon, Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg, sich abzusetzen unter falschem Namen, und Sie beschreiben sehr spannend, wie er doch gestellt wird. Wie haben sie das in Erfahrung gebracht?

KRECHEL Dazu gibt es ein Buch aus englischer Quelle, geschrieben von einem Verwandten des mutigen Captains Hanns Alexander, auch er ein Emigrant, der sich auf die Suche nach dem Gauleiter macht und ihn aufspürt. Es ist etwas reißerisch geschrieben, aber in den Fakten korrekt.

Sie kommen am Mittwoch zur Lesung nach Trier. Was erwarten Sie sich von Ihrem Auftritt, der verbunden ist mit einem Gespräch?

KRECHEL Die Erwartung, was Autoren zusätzlich zu ihrem abgeschlossenen Werk sagen, ist bei allen Lesungen heute ganz groß, das ist nicht auf Trier beschränkt. In diesem Fall gibt es sicher spezielle Fragen nach meiner Biografie, aber ich gehe offen in all diese Situationen hinein. Ich bin gerne in Trier.