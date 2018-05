später lesen Konzert Irische Nacht mit den Rambling Rovers FOTO: Rambling Rovers / Martin Meyer FOTO: Rambling Rovers / Martin Meyer Teilen

(red) Seit nunmehr 25 Jahren streifen die musikalischen Vagabunden aus Trier in der deutschen Folkszene umher und haben ihre Songs und Melodien im Gepäck. Die Rambling Rovers entführen mit ihren Jigs, Reels und Polkas in die alte Welt der rauchigen Pubs, der rauen Seefahrt und der irischen Liebeleien. Gitarre, Dudelsack, Fiddle, – so klingen Songs von der Grünen Insel Irland und den schottischen Highlands. Am Mittwoch, 9. Mai, 20 Uhr, gastiert die Irish-Folkband in der Grenderichhalle in Gusenburg.