275. Geburtstag Ist Goethe noch relevant?

Am 2. Oktober 1808 wurde er in Erfurt sogar von Napoleon empfangen, der damals auf dem Höhepunkt seiner Macht stand und den Großteil Europas beherrschte. Der Kaiser saß gerade beim Frühstück, blickte auf und begrüßte Goethe mit den berühmt gewordenen Worten: „Vous êtes un homme!“ („Sie sind ein Mann“). Was er damit genau meinte, ist unklar, vielleicht so etwas wie „Wir können uns von Mensch zu Mensch unterhalten“, vielleicht aber auch: „Sie sind ein Kerl, von Ihnen hab' ich schon viel gehört!“ Die Gen Z würde an der Stelle ein anerkennendes „Slay!“ raushauen.