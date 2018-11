später lesen Trier Ivan Ivanovich: Heimspiel mit neuem Album Teilen

(AF) Für eine Trierer Band mit – zum Teil – russischen Wurzeln läuft es dieses Jahr mal richtig rund. Das dritte Album von Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts ist seit einer Woche draußen, die ersten Shows sind gespielt – und am Freitag steht das Heimspiel im Exhaus an.