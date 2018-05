später lesen Neues aus Hollywood Jake Gyllenhaal spielt Leonard Bernstein FOTO: Jordan Strauss FOTO: Jordan Strauss Teilen

In dem Drama „Stronger“ spielte Jake Gyllenhaal (37) ein beinamputiertes Opfer des Anschlags beim Boston-Marathon. Nun will sich der Hollywood-Star in den legendären Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein (1918-1990) verwandeln. dpa