Filmfestival Jamie Lee Curtis beim Filmfest Hamburg FOTO: Georg Wendt

Beim Hamburger Filmfest hat Hollywood-Star Jamie Lee Curtis ihren neuen Film „Halloween“ vorgestellt. Die 59-Jährige präsentierte das Werk am Dienstagabend persönlich. Curtis schlüpft darin erneut in die Rolle der Laurie Strode, die sie vor 40 Jahren in dem Original-Horrorschocker „Halloween - Die Nacht des Grauens“ berühmt machte. dpa