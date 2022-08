Deutsch-Rapper : Jan Delay hat wegen Lindenberg angefangen zu singen

Hamburg Der Hamburger Musiker ist schon lang mit Udo Lindenberg, dessen Fan er ist, befreundet. In der „Zeit“ schreibt er über die Beziehung mit ihm.

Udo Lindenberg ist ein Grund, warum der Rapper Jan Delay zur Musik gekommen ist. Er sei ein ultragroßer Fan gewesen, schreibt Delay in einem Text, der am Donnerstag in der aktuellen Hamburg-Ausgabe der Wochenzeitung „Die Zeit“ erscheint.