Bestseller-Verfilmung : Jannik Schümann im Drogenfilm „9 Tage wach“

Schauspieler Jannik Schümann in einem Berliner Cafe. Foto: Arne Immanuel Bänsch.

München In der Bestseller-Verfilmung „9 Tage wach“ wird Jannik Schümann („Charité“) den einst drogensüchtigen Soap-Darsteller Eric Stehfest spielen. Das berichtete am Montag in München eine ProSiebenSat.1-Sprecherin.

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Für Stehfest („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) ist der ProSieben-Film zugleich ein Schlussstrich. Er arbeitete am Drehbuch mit: „Mit der Verfilmung verabschiede ich mich von meinem alten Leben. Jetzt darf ich endlich loslassen. Ich darf aufhören, "Eric der Junkie" zu sein.“

Die 2017 erschienene Autobiografie über seine Erfahrungen mit Crystal-Meth erreichte eine sechsstellige Auflage und wird oft als Schullektüre eingesetzt. Gedreht wird bis Mitte November in Berlin.