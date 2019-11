Wondrak geht in Rente : Janosch beendet Kolumne im „Zeit-Magazin“

Hamburg Herr Wondrak, was sollen wir jetzt ohne Sie machen? Das werden sich viele Fans und Leser des „Zeit-Magazins“ fragen. Der Illustrator Janosch beendet nach Jahren seine Cartoon-Kolumne um den schnauzbärtigen Wondrak. Doch eine Nachfolgerin für Janosch steht bereit.

Zu den vielen Fragen, die Wondrak beantwortete gehörte auch eine in Anspielung auf Janoschs berühmtes Kinderbuch: „Herr Janosch, was wäre eigentlich gewesen, hätten Tiger und Bär Smartphones gehabt? Sie hätten Panama einfach gegoogelt und wären im Übrigen am Tisch sitzen geblieben.“ Janosch selbst hält sich nun wohl mehr an diese Antwort auf die Frage, wie man sich zur Arbeit motiviert: „Wondrak nimmt die Macht des Schicksals zur Hilfe. Er würfelt. Wenn es eine Eins gibt, muss er nicht anfangen zu arbeiten. Manchmal dauert es Stunden bis er eine Eins würfelt.“