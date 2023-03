Literatur Japans Nobelpreisträger Kenzaburo Oe gestorben

Oe war so etwas wie das soziale Gewissen Japans. Der frühere Bundeskanzler Willy Brandt meinte einmal, Oe spiele in seinem Land „offenbar dieselbe Rolle wie Günter Grass in Deutschland - den Nestbeschmutzer“. Beide Literaturnobelpreisträger - Oes Briefwechsel mit Grass erschien in Deutschland 1995 - thematisierten in Werk als auch in Tat die Lehren aus der schmerzlichen Vergangenheit ihrer Länder.