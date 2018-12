später lesen Konzerte „Jauchzet, frohlocket“ mit dem Spee-Chor Teilen

(red) Der Friedrich-Spee-Chor führt am Sonntag, 16. Dezember, 17 Uhr, in der Pfarrkirche Heiligkreuz in Trier mit Unterstützung des Schöneck-Ensembles Koblenz vier Kantaten aus dem „Weihnachtoratorium“ von Johann Sebastian Bach auf.