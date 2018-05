später lesen Rückkehr ins Rampenlicht Jazz statt Klassik: Thomas Quasthoff will konsequent bleiben FOTO: Herbert Neubauer FOTO: Herbert Neubauer Teilen

Der mit vielen Grammy- und Echo-Preisen ausgezeichnete Bassbariton-Sänger Thomas Quasthoff will an seinem freiwilligen Abschied von der klassischen Musik festhalten. „Wenn man zurücktritt, ist es besser und konsequenter, dabei zu bleiben“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. dpa