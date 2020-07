Konzert : Jazzclub Wittlich startet seine Saison im September

Wittlich Mit dem Tobias Hoffmann Trio beginnt die Saison im Jazzclub Wittlich. Am Freitag, 18. September, um 20 Uhr, startet das Konzert im Casino Wittlich.

Das Jazztrio besteht aus Tobias Hoffmann an Gitarre und Banjo, Frank Schönhofer am Bass und Etienne Nillesen am Schlagzeug. Sie interpretieren Klassiker und Standards aus verschiedenen Genres und Epochen und überschreiten dabei spielerisch vermeintlich bestehende musikalische Grenzen. Tickets gibt es für 18 Euro (5 Euro ermäßigt) an den Wittlicher Vorverkaufsstellen, bei TicketRegional und uner www.jazzclub-wittlich.de. Wegen Corona sind die Karten begrenzt. Ein kleines Abendkassenkontingent wird zurückgelegt.