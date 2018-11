später lesen Mit 85 Jahren Jazzmusiker Wolfgang Schlüter gestorben FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

Der Jazzmusiker Wolfgang Schlüter ist tot. Wie seine Plattenfirma Skip Records am Dienstag mitteilte, starb er am Montag im Alter von 85 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. dpa