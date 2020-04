Erfinder des „Cool Jazz“ : Jazzsaxofonist Lee Konitz mit Coronavirus gestorben

New York Einer der „Architekten“ des Modernen Jazz und Erfinder des „Cool Jazz“, Lee Konitz, ist tot. Seine Karriere währte über sieben Jahrzehnte.

Der US-amerikanische Jazzmusiker Lee Konitz ist an den Folgen einer Erkrankung mit Covid-19 gestorben. Der Alt-Saxofonist erlag dem US-Radiosender NPR zufolge am Mittwoch in einem New Yorker Krankenhaus im Alter von 92 Jahren einer Lungenentzündung.