Live-Stream : Jean-Michel Jarre plant virtuelles Notre-Dame-Konzert

„Welcome To The Other Side“ heißt das Konzertspektakel von Jean-Michel Jarre. Foto: Sony Music/dpa

Paris Jean-Michel Jarre ist für seine außergewöhnlichen Konzerte bekannt. Zum Jahreswechsel plant der Elektropionier nun das etwas andere Neujahrskonzert.

Elektropop-Pionier Jean-Michel Jarre (72) will am Silvesterabend in Paris ein Konzert als Avatar geben. Dabei wird Jarre in der virtuellen Kulisse von Notre-Dame auftreten, wie die Stadt Paris und seine Plattenfirma mitteilten.