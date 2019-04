später lesen Neues aus Hollywood Jennifer Lopez in „Marry Me“-Romanze Teilen

Jennifer Lopez (49, „The Boy Next Door“) und Owen Wilson (50, „Wer ist Daddy?“) wollen für die geplante Liebeskomödie „Marry Me“ vor die Kamera treten. Lopez ist bereits fest an Bord, Wilson steht kurz vor dem Vertragsabschluss, wie die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ am Montag berichteten. dpa